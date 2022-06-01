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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гаттузо может возглавить именитый испанский клуб: переговоры уже стартовали

01 Июня 2022 • 00:15 Комментировать

Руководство «Валенсии» желает видеть Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера команды.

Испанский клуб предложил знаменитому экс-полузащитнику «Милана» и сборной Италии контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на один год, информирует авторитетный инсайдер Николо Скира.

Дженнаро Гаттузо пребывает в статусе безработного с момента ухода из «Наполи» по окончании сезона 2020/21. Ранее он возглавлял «Милан», «Пизу», греческий «Крит», «Палермо» и швейцарский «Сьон».

«Валенсия» завершила прошедшую кампанию в испанской Ла Лиге на девятом месте – в 11 очках от еврокубковой зоны.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо
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