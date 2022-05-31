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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, почему Чуамени выбрал «Реал»

31 Мая 2022 • 22:59 Комментировать

Ключевым фактором в переходе Орельена Чуамени в мадридский «Реал» стала беседа с Карло Анчелотти.

Как сообщалось в прессе, приобрести перспективного полузащитника сборной Франции и «Монако» пытались «Ливерпуль» и «ПСЖ», однако 22-летний игрок предпочёл отправиться в Мадрид. По сведениям издания Marca, на решение Чуамени в значительной степени повлиял телефонный разговор с Карло Анчелотти. Наставник «Реала» в деталях поведал французу о том, как планирует внедрять его в состав команды и каким видит совместное будущее.

Согласно авторитетным источникам, переход Орельена Чуамени в «Реал» состоится в ближайшее время. «Монако» получит за своего лидера порядка 80 млн евро и различные бонусные надбавки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Карло Анчелотти Орельен Чуамени
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