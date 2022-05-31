Иско – один из четырёх игроков «Реала», набравших 50+50 по системе гол+пас за последние годы

Полузащитник мадридского «Реала» Иско покидает клуб с высоко поднятой головой.

Помимо огромного множества трофеев, которые Иско завоевал в составе «Реала», испанец в своё время показывал неплохие индивидуальные результаты. Как сообщает Opta, Иско попал в компанию из четырёх игроков «сливочных», отметившихся 50 и более голами и 50 и более результативными передачами с сезона 2013/14 (53 гола и 55 ассистов). Остальные трое – Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл.

Напомним, что с лета Иско станет свободным агентом, поскольку его контракт с «Реалом» не был продлён. 30-летний полузащитник выступал за мадридцев с 2013 года, проведя в общей сложности 353 матча.