Чуамени договорился с «Реалом»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени и его агент достигли устного соглашения с «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, это произошло в минувшие выходные перед финалом Лиги чемпионов. Сам игрок хочет выступать за мадридский клуб. Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

Сегодня «сливочные» повысили сумму за трансфер футболиста до 80 млн евро не считая бонусов, чтобы перебить предложение «ПСЖ».

В текущем сезоне 22-летний француз провёл 50 матчей за монегасков во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 60 млн евро.