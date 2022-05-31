Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени договорился с «Реалом»

31 Мая 2022 • 21:02 Комментировать

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени и его агент достигли устного соглашения с «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, это произошло в минувшие выходные перед финалом Лиги чемпионов. Сам игрок хочет выступать за мадридский клуб. Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

Сегодня «сливочные» повысили сумму за трансфер футболиста до 80 млн евро не считая бонусов, чтобы перебить предложение «ПСЖ».

В текущем сезоне 22-летний француз провёл 50 матчей за монегасков во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 60 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
21:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» возглавляет список клубов с самой высокой задолженностью, «Реал» – шестой
21:02 · Испания. Ла Лига
Чуамени договорился с «Реалом»
20:57 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт не собирается покидать «Барселону»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Месси и Роналду уступили лидерство по количеству голов с 2014 года
20:12 · Германия. Бундеслига
Лапорта – о словах президента Ла Лиги: «Он вредит «Барселоне», высказываясь о Левандовски» 1
19:15 · Англия. Премьер-лига
Данджума: «Мне сказали, что «Ливерпуль» пристально следит за мной»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет приобрести Данджуму
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Реал» обозначил интерес к Стерлингу
18:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – приоритетный вариант для Рафиньи, но сделка далека от завершения
17:53 · Испания. Сегунда
«Тенерифе» - «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
16:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Барселоны» Хави провёл переговоры с Невешем
16:50 · Англия. Премьер-лига
Дембеле задержал решение по своему будущему, так как ждал снятия санкций с «Челси»
16:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет отдать Брейтуэйта в аренду
15:55 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Никогда не жалел, что выбрал «Барселону», я всегда мечтал играть за этот клуб»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Думаю, у «Ливерпуля» хорошо получалось сдерживать Винисиуса»
Все новости
Рекомендуем