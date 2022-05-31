Брайтвайт не собирается покидать «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт считает, что ещё может пригодиться команде в будущем.

По слухам, датчанин был недоволен отсутствием игровой практики после прихода на пост тренера Хави, однако сам 30-летний футболист эту информацию не подтвердил.

«Я отлично провожу здесь время. Да, я не слишком часто появлялся на поле, но у нас хороший тренер, и я знаю, что ещё могу получить свой шанс, если останусь и буду усердно работать. Мой контракт с «Барселоной» действует ещё два года», – приводит Mundo Deportivo слова датского форварда.

В сезоне 2021/22 Мартин Брайтвайт сыграл всего 4 матча за «сине-гранатовых» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.