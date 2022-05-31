Де Йонг: «Никогда не жалел, что выбрал «Барселону», я всегда мечтал играть за этот клуб»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что никогда не жалел о своём переходе в стан каталонцев из амстердамского «Аякса». Напомним, что трансфер игрока сборной Нидерландов стоил «сине-гранатовым» около 80 миллионов евро.

«Конечно, я слышал слухи о «Манчестер Юнайтед», но представители клуба ничего мне не говорили. У меня нет никакого соглашения с другим клубом. Я никогда не жалел, что выбрал «Барселону». Я всегда мечтал играть за этот клуб», – цитирует футболиста Marca.

Напомним, что де Йонг считается одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы воссоединиться с игроком, которого тренировал в «Аяксе».