«Реалу» придётся заплатить 100 миллионов за Тчуамени

Трансфер полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени обойдётся «Реалу» в 100 миллионов евро с учётом бонуса игрока, сообщает журналист Санти Ауна в своих социальных сетях.

По информации источника, стороны близки к заключению сделки.

В минувшем сезоне 22-летний француз провёл в составе монегасков 50 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Тчуамени в 60 миллионов евро.

Напомним, в прошедшем сезоне «Реал» стал победителем чемпионата Испании, а также Лиги чемпионов. «Сливочные» являются самым титулованным клубом в истории еврокубка, имея в своей коллекции 14 трофеев.