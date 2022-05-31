Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реалу» придётся заплатить 100 миллионов за Тчуамени

31 Мая 2022 • 12:26 Комментировать

Трансфер полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени обойдётся «Реалу» в 100 миллионов евро с учётом бонуса игрока, сообщает журналист Санти Ауна в своих социальных сетях.

По информации источника, стороны близки к заключению сделки.

В минувшем сезоне 22-летний француз провёл в составе монегасков 50 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Тчуамени в 60 миллионов евро.

Напомним, в прошедшем сезоне «Реал» стал победителем чемпионата Испании, а также Лиги чемпионов. «Сливочные» являются самым титулованным клубом в истории еврокубка, имея в своей коллекции 14 трофеев.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
13:46 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг: «Обсуждал ли я с тен Хагом переход в «МЮ»? Я вам не скажу»
12:26 · Испания. Ла Лига
«Реалу» придётся заплатить 100 миллионов за Тчуамени
11:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать форварда «Монако»
09:48 · Испания. Ла Лига
Черышев рассказал о том, когда закончит карьеру
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал переговоры с агентами Дембеле
09:24 · Италия. Серия А
«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по поводку выкупа Мораты
09:19 · Испания. Ла Лига
Черышев рассказал, почему решил уйти из «Валенсии»
09:18 · Испания. Ла Лига
Денис Черышев рассказал, готов ли играть в РПЛ
09:11 · Испания. Ла Лига
Денис Черышев рассказал, где может продолжить карьеру
08:17 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» почти договорился о выкупе Ло Чельсо
07:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» ускорил переговоры по поводу трансфера Чуамени
07:37 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет подписать полузащитника «Тоттенхэма»
30 Мая
22:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» пытается заполучить Морату вдвое дешевле
21:50 · Испания. Ла Лига
Стало известно имя нового главного тренера «Эспаньола»
20:27 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Испания — хорошее место 1
Все новости
Рекомендуем