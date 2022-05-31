Черышев рассказал о том, когда закончит карьеру

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался по поводу того, насколько долго он собирается играть на высоком уровне.

Черышев сказал «Известиям», что в данный момент прекрасно себя чувствует и ощущает себя на 25 лет. Полузащитник отметил, что стал больше следить за собой, чтобы продлить карьеру.

«Хочу играть, как можно дольше, но отбывать номер точно не собираюсь», - сказал Черышев.

Напомним, что этим летом 31-летний Денис Черышев покидает «Валенсию», в составе которой провёл в прошедшем чемпионате Испании 17 матчей. Полузащитник за это время сделал одну голевую передачу.