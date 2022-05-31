Черышев рассказал, почему решил уйти из «Валенсии»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал журналистам о том, по какой причине он решил покинуть испанскую «Валенсию».

Черышев сказал «Известиям», что в этом сезоне «летучие мыши» поменяли схему и стали играть с пятью защитниками, так что иногда приходилось выходить даже в нападение. Российский футболист отметил, что ещё одной причиной ухода является недоверие тренерского штаба, так как он практически перестал получать игровое время, хотя чувствовал себя хорошо и был готов приносить пользу.

Напомним, что в этом сезоне Денис Черышев провёл в испанском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.