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Чемпионат Испании. Ла Лига

Денис Черышев рассказал, готов ли играть в РПЛ

31 Мая 2022 • 09:18 Комментировать

Экс-хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в российском чемпионате.

В интервью «Известиям» 31-летний футболист заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов РПЛ. По словам Дениса, в России очень сильный и интересный чемпионат.

Что касается конкретных предложений, то, по словам Черышева, к нему лично никто не обращался. Игрок отметил, что переговорами занимается непосредственно его агент.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала». Всю свою карьеру полузащитник провел в испанском чемпионате. Последним его клубом была «Валенсия».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев
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