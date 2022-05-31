Денис Черышев рассказал, готов ли играть в РПЛ

Экс-хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в российском чемпионате.

В интервью «Известиям» 31-летний футболист заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов РПЛ. По словам Дениса, в России очень сильный и интересный чемпионат.

Что касается конкретных предложений, то, по словам Черышева, к нему лично никто не обращался. Игрок отметил, что переговорами занимается непосредственно его агент.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала». Всю свою карьеру полузащитник провел в испанском чемпионате. Последним его клубом была «Валенсия».