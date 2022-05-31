Денис Черышев рассказал, где может продолжить карьеру

Экс-футболист мадридского «Реала» и «Валенсии» Денис Черышев, который недавно стал свободным агентом, рассказал о вариантах продолжения карьеры.

В интервью «Известиям» игрок заявил, что у него есть предложения от хороших клубов. Среди возможных вариантов полузащитник сборной России назвал испанские и турецкие клубы. Также Денис отметил, что есть предложения из экзотических стран.

«Буду думать, выбирать», - подчеркнул футболист.

В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 17 поединках Ла Лиги, в которых отметился одной голевой передачей.