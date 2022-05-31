«Реал» ускорил переговоры по поводу трансфера Чуамени

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы завершить трансфер французского полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

По информации издания Marca, представители мадридской команды ускорили переговоры по поводу трансфера 22-летнего французского футболиста. «Реалу» осталось только договориться с монегасками по сумме трансфера, так как французский клуб просит за Чуамени солидные 80 миллионов евро, а «сливочные» пытаются немного сбить цену.

Напомним, что в этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французской лиге 35 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.