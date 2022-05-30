Месси: «Матч с «Реалом» просто убил нас»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси вспомнил об ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором парижский клуб упустил преимущество в два гола и уступил по сумме двух игр со счётом 2:3.

«Для меня эти перемены были очень резкими. Когда ты всю жизнь провёл в одном и том же месте, а потом уезжаешь – это нелегко. Мне нужно было адаптироваться. Я прибыл слишком поздно. Потом я получил травму колена, коронавирус тоже сказался на моей форме. А затем случился матч с «Реалом». Он нас просто убил», – цитирует Месси TyC Sports.

Напомним, что Лионель Месси зимой получил «Золотой мяч» за выступления за сборную Аргентины на Кубке Америки 2021 года.