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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси: «Матч с «Реалом» просто убил нас»

30 Мая 2022 • 18:54 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси вспомнил об ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором парижский клуб упустил преимущество в два гола и уступил по сумме двух игр со счётом 2:3.

«Для меня эти перемены были очень резкими. Когда ты всю жизнь провёл в одном и том же месте, а потом уезжаешь – это нелегко. Мне нужно было адаптироваться. Я прибыл слишком поздно. Потом я получил травму колена, коронавирус тоже сказался на моей форме. А затем случился матч с «Реалом». Он нас просто убил», – цитирует Месси TyC Sports.

Напомним, что Лионель Месси зимой получил «Золотой мяч» за выступления за сборную Аргентины на Кубке Америки 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси ПСЖ
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