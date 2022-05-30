Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси назвал футболиста, который должен получить «Золотой мяч»

30 Мая 2022 • 18:20 Комментировать

Звёздный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о том, кто должен получить награду лучшего футболиста мира в минувшем сезоне.

«Я считаю, что никаких сомнений нет. Бензема провел выдающийся год, выиграл Лигу чемпионов, был одним из лучших на поле. В этом году сомнений быть не может», — приводит слова Месси TyC Sports.

Бомбардир мадридского «Реала» Карим Бензема в завершившемся сезоне сыграл в 46 матчах, забил 44 гола и сделал 15 голевых передач во всех турнирах.  Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов в минувшем сезоне. Контракт Бензема действует до конца июня следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
18:20 · Испания. Ла Лига
Месси назвал футболиста, который должен получить «Золотой мяч»
18:15 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «Надеюсь, «Севилья» продлит со мной контракт ещё на пять лет»
17:48 · Испания. Ла Лига
Алаба: Я горд, что нахожусь в «Реале»
16:54 · Германия. Бундеслига
Левандовски объявит о своём будущем после матчей сборных 1
15:58 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Моя история с «Баварией» закончена, не думаю, что когда-то сыграю за клуб»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов сделать Френки де Йонга самым высокооплачиваемым игроком команды
14:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложил более 80 миллионов евро за Чуамени, но «Монако» хочет больше
14:00 · Испания. Ла Лига
Иско объявил, что покидает «Реал» 1 официально
12:15 · Германия. Бундеслига
Румменигге сожалеет об уходе Алабы из «Баварии» 1
11:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» подписал контракт с Рюдигером
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил вингера «Барселоны» своей трансферной целью
09:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал компонент, в котором улучшился Винисиус
09:04 · Германия. Бундеслига
Румменигге не понимает, почему Левандовски хочет в «Барселону»
08:54 · Италия. Серия А
«Барселона» принесёт в жертву Пьянича ради подписания звёздного новичка
07:17 · Испания. Ла Лига
Торрес отреагировал на слухи об уходе из «Вильярреала»
Все новости
Рекомендуем