Месси назвал футболиста, который должен получить «Золотой мяч»

Звёздный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о том, кто должен получить награду лучшего футболиста мира в минувшем сезоне.

«Я считаю, что никаких сомнений нет. Бензема провел выдающийся год, выиграл Лигу чемпионов, был одним из лучших на поле. В этом году сомнений быть не может», — приводит слова Месси TyC Sports.

Бомбардир мадридского «Реала» Карим Бензема в завершившемся сезоне сыграл в 46 матчах, забил 44 гола и сделал 15 голевых передач во всех турнирах. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов в минувшем сезоне. Контракт Бензема действует до конца июня следующего года.