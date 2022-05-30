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Ракитич: «Надеюсь, «Севилья» продлит со мной контракт ещё на пять лет»

30 Мая 2022 • 18:15 Комментировать

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич признался, что хочет остаться в команде.

«Надеюсь, меня продлят еще на пять лет (контракт заканчивается в 2024 году). Важно остаться, пока я не увижу, что уже не могу помогать команде. Я в восторге и не думаю ни о чем другом, кроме того, чтобы остаться в «Севилье». Нет, я не думаю об уходе на пенсию, потому что я люблю футбол и хочу играть столько, сколько смогу», — сказал он в интервью Diario de Sevilla.

Напомним, Ракитич выступает за «Севилью» с 2011 по 2014 год. После этого он перешёл в «Барселону» и вернулся в испанскую команду осенью 2020 года.

В сезоне-2021/22 Ракитич, которому 34 года, провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал столько же результативных передач. Его контракт истекает летом 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Ла Лига Иван Ракитич
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