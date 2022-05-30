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Алаба: Я горд, что нахожусь в «Реале»

30 Мая 2022 • 17:48 Комментировать

Защитник «Реала» Давид Алаба ответил на вопрос, в чём секрет успешного выступления клуба.

«В чем секрет успеха команды? Здесь очень много факторов. Этот герб, этот менталитет. Мы команда с хорошими футболистами, но также и команда, которая всегда верит в победу до конца и делает все для этого», — цитирует Алабу Sport 1.

Футболист отметил, что очень рад быть частью такой великой команды, как «Реал» Мадрид.

29-летний защитник в минувшем сезоне принял участие в 46 встречах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи во всех турнирах. Трудовой договор Алабы с клубом рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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