Алаба: Я горд, что нахожусь в «Реале»

Защитник «Реала» Давид Алаба ответил на вопрос, в чём секрет успешного выступления клуба.

«В чем секрет успеха команды? Здесь очень много факторов. Этот герб, этот менталитет. Мы команда с хорошими футболистами, но также и команда, которая всегда верит в победу до конца и делает все для этого», — цитирует Алабу Sport 1.

Футболист отметил, что очень рад быть частью такой великой команды, как «Реал» Мадрид.

29-летний защитник в минувшем сезоне принял участие в 46 встречах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи во всех турнирах. Трудовой договор Алабы с клубом рассчитан до 2026 года.