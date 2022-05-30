«Реал» предложил более 80 миллионов евро за Чуамени, но «Монако» хочет больше

Мадридский «Реал» продолжает вести переговоры по трансферу хавбека «Монако» Орельена Чуамени. Согласно данным от Адриена Гренье, «монегаски» не спешат принимать предложение «сливочных», которое превышает 80 миллионов евро.

Отмечается, что «Монако» также параллельно ведёт переговоры с «ПСЖ», который тоже хотел бы видеть в своих рядах молодого Чуамени. Футболиста заполучит тот, кто предложит «монегаскам» более выгодные условия.

В услугах Чуамени также заинтересованы два английских топ-клуба – «Челси» и «Ливерпуль», но ближе всего к трансферу находятся «ПСЖ» и мадридский «Реал».