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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско объявил, что покидает «Реал» официально

30 Мая 2022 • 14:00 Комментировать (1)

Полузащитник мадридского «Реала» Иско подтвердил, что покинет клуб в статусе свободного агента. Напомним, что ранее «сливочные» отказались продлевать контракт с экс-футболистом «Малаги», который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» в 2013 году.

На своей странице в социальных сетях испанец написал прощальное послание болельщикам, в котором поблагодарил их за поддержку, оказанную на протяжении всей карьеры в стане «королевского клуба».

За всю карьеру в мадридском «Реале» Иско выиграл 5 титулов Лиги чемпионов и трижды становился победителем Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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