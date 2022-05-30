Полузащитник мадридского «Реала» Иско подтвердил, что покинет клуб в статусе свободного агента. Напомним, что ранее «сливочные» отказались продлевать контракт с экс-футболистом «Малаги», который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» в 2013 году.

На своей странице в социальных сетях испанец написал прощальное послание болельщикам, в котором поблагодарил их за поддержку, оказанную на протяжении всей карьеры в стане «королевского клуба».

За всю карьеру в мадридском «Реале» Иско выиграл 5 титулов Лиги чемпионов и трижды становился победителем Ла Лиги.