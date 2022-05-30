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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» подписал контракт с Рюдигером

30 Мая 2022 • 11:32 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» уже подписали соглашение с немецким защитником «Челси» Антонио Рюдигером.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 29-летний немецкий футболист уже давно прошёл медицинское обследование и подписал полноценное соглашение с мадридской командой. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Стоит отметить, что Рюдигер должен был подписать с «Реалом» договор до лета 2026 года. В «королевский клуб» защитник перейдёт на правах свободного агента.

Напомним, что в этом сезоне в составе «Челси» Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 34 встречи и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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