Анчелотти назвал компонент, в котором улучшился Винисиус

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о бразильском форварде команды Винисиусе Жуниоре. Именно он стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«Я помог ему лишь в одном – придал уверенности, в которой он нуждался. Винисиус в этом сезоне стал намного эффективнее перед воротами соперника, нежели раньше. В остальном, думаю, он не поменялся. Еще один сезон в паре с Бензема помог ему улучшиться. Я рад за него, он провел хороший сезон и отличный финал ЛЧ», - приводит слова итальянца Football-Espana.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги 21-летний бразилец забил 17 голов и отдал 10 ассистов в 35 играх.