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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал компонент, в котором улучшился Винисиус

30 Мая 2022 • 09:11 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о бразильском форварде команды Винисиусе Жуниоре. Именно он стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«Я помог ему лишь в одном – придал уверенности, в которой он нуждался. Винисиус в этом сезоне стал намного эффективнее перед воротами соперника, нежели раньше. В остальном, думаю, он не поменялся. Еще один сезон в паре с Бензема помог ему улучшиться. Я рад за него, он провел хороший сезон и отличный финал ЛЧ», - приводит слова итальянца Football-Espana.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги 21-летний бразилец забил 17 голов и отдал 10 ассистов в 35 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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