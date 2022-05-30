Торрес отреагировал на слухи об уходе из «Вильярреала»

Испанский защитник Пау Торрес, правами на которого владеет «Вильярреал», отреагировал на информацию о своем возможном уходе из клуба.

«Я сейчас нахожусь там, где хочу. У меня есть действующее соглашение и вариант продления договора. Последние сезоны в «Вильярреале» были для меня успешными, мы сражались против сильнейших команд Европы. Когда делаешь это в футболке родного клуба, то приятней вдвойне», - передает слова игрока газета Marca.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Торрес сыграл 47 матчей за «Вильярреал», забил шесть мячей и отдал один ассист.