Куртуа: Вратарю нереально выиграть «Золотой мяч», особенно если играть в одном клубе с Бензема

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу своих шансов на получение награды «Золотой мяч».

Куртуа заявил, что вратарю нереально выиграть «Золотой мяч», особенно если играть в одной команде с французским форвардом Каримом Бензема. Бельгиец отметил, что он сделает всё, чтобы получить эту награду, но это практически невозможно. Вратарь добавил, что для него больше важна поддержка одноклубников.

Напомним, что Тибо Куртуа был назван лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Бензема же считается главным претендентом на получение «Золотого мяча» в этом году.