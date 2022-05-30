Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер прошёл медобследование для «Реала»

30 Мая 2022 • 06:38 Комментировать

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер очень близок к переходу в мадридский «Реал».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 29-летний немецкий футболист уже прошёл медицинское обследование перед тем, как перебраться в мадридский клуб. Защитник должен в ближайшее время подписать с «Реалом» официальное долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года. Напомним, что к «сливочным» Рюдигер перейдёт на правах свободного агента.

В этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 34 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
07:17 · Испания. Ла Лига
Торрес отреагировал на слухи об уходе из «Вильярреала»
06:59 · Испания. Ла Лига
Куртуа: Вратарю нереально выиграть «Золотой мяч», особенно если играть в одном клубе с Бензема
06:54 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Реала» может перейти в «Вест Хэм»
06:38 · Испания. Ла Лига
Рюдигер прошёл медобследование для «Реала»
01:01 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Мой контракт продлён»
00:38 · Голландия. Эредивизие
ПСВ сделает всё возможное для подписания нападающего «Барселоны»
00:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не договорилась с Гнабри, «Реал» и «ПСЖ» следят за ситуацией
29 Мая
23:35 · Испания. Ла Лига
Фати: «Хочу навсегда остаться в «Барселоне»
22:27 · Испания. Ла Лига
Эден Азар: «Следующий сезон будет моим»
22:15 · Испания. Ла Лига
Неймар: «Решение остаться в «ПСЖ» – то что нужно для карьеры Мбаппе» 1
21:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет продлить контракт со своей звездой
21:02 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Я не хочу останавливаться на достигнутом»
20:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски прокомментировал вероятный переход в «Барселону»
13:27 · Испания. Ла Лига
Анри: Закрывайте голосование за «Золотой мяч», ведь Бензема победил 4
12:54 · Испания. Сегунда
«Реал Овьедо» - «Ибица»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
Все новости
Рекомендуем