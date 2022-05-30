Рюдигер прошёл медобследование для «Реала»

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер очень близок к переходу в мадридский «Реал».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 29-летний немецкий футболист уже прошёл медицинское обследование перед тем, как перебраться в мадридский клуб. Защитник должен в ближайшее время подписать с «Реалом» официальное долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года. Напомним, что к «сливочным» Рюдигер перейдёт на правах свободного агента.

В этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 34 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами.