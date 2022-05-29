Эден Азар: «Следующий сезон будет моим»

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар продолжает верить в свои силы после очередного неубедительного в индивидуальном плане сезона.

«Уверен, следующий сезон будет моим. У меня нет никаких сомнений в этом», – заявил 31-летний бельгиец, слова которого цитирует журналист Фабрицио Романо.

В завершившейся кампании Азар принял участие в 23 матчах «сливочных» во всех соревнованиях, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт экс-игрока «Челси» с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 16 млн евро.