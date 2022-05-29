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Неймар: «Решение остаться в «ПСЖ» – то что нужно для карьеры Мбаппе»

29 Мая 2022 • 22:15 Комментировать

Вингер «Пари Сен-Жермен» Неймар считает, что Килиан Мбаппе поступил правильно, отказавшись от перехода в мадридский «Реал».

«Думаю, проект «ПСЖ» – это именно то, что нужно Килиану, верное решение для его карьеры. Он проведёт здесь ещё несколько лет, попробует выиграть Лигу чемпионов в своей стране, в команде из своего родного города. На мой взгляд, он сделал правильный выбор», – заявил в интервью Canal+ 30-летний бразилец.

Напомним, что Килиан Мбаппе принял решение продлить контракт с «ПСЖ» на три года вместо перехода в мадридский «Реал».

На счету 23-летнего француза 171 забитый мяч в 217 матчах за парижан.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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