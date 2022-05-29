«Реал» хочет продлить контракт со своей звездой

«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом Жуниором, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, столичный клуб вскоре предложит игроку новый контракт до 2028 года. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

Винисиус перешёл в «Реал» в 2018 году из бразильского «Фламенго» за 45 млн евро.

В текущем сезоне 21-летний бразилец провёл за «сливочных» 52 матча, в которых сумел забить 22 мяча и отдать 20 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.

Во многом благодаря выдающейся игре молодой звезды «Реал» сумел победить в Ла Лиге и выиграть рекордный 14-й кубок Лиги чемпионов.