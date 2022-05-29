Анри: Закрывайте голосование за «Золотой мяч», ведь Бензема победил

Французский экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри заявил, что «Золотой мяч» в этом году обязательно должен достаться форварду «Реала» Кариму Бензема.

Анри заявил, что France Football, или кто там голосует, должны закрыть голосование за «Золотой мяч», так как награда должна достаться Кариму Бензема. Экс-игрок «канониров» считает, что других вариантов у экспертов и быть не может, ведь форвард «Реала» выиграл и Ла Лигу, и Лигу чемпионов.

Напомним, что Карим Бензема в этом сезоне провёл 46 матчей, в которых отметился 44 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.