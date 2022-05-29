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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фердинанд: Если Бензема не получит «Золотой мяч», то это будет издевательством

29 Мая 2022 • 11:05 Комментировать (4)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Рио Фердинанд высказался по поводу игры французского форварда «Реала» Карима Бензема.

Фердинанд сказал, что после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов все споры по поводу обладателя «Золотого мяча» окончены. Англичанин отметил, что если Бензема в этом году не получит награду, то это будет настоящим издевательством.

Напомним, что Бензема вместе с «Реалом» в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В Ла Лиге форвард провёл 32 матча, в которых забил 27 мячей и сделал 12 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Рио Фердинанд Золотой Мяч
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