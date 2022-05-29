Неймар назвал лучшего игрока года

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в разговоре с журналистами назвал лучшего футболиста года по своему мнению.

Неймар сказал, что лучшим в этом году был молодой бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Игрок «ПСЖ» отметил, что Карим Бензема тоже провёл очень классный год и забил много важных голов, но всё же лучшим был именно 21-летний бразилец.

Напомним, что в этом сезоне Винисиус Жуниор провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» 35 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.