Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймар назвал лучшего игрока года

29 Мая 2022 • 10:02 Комментировать

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в разговоре с журналистами назвал лучшего футболиста года по своему мнению.

Неймар сказал, что лучшим в этом году был молодой бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Игрок «ПСЖ» отметил, что Карим Бензема тоже провёл очень классный год и забил много важных голов, но всё же лучшим был именно 21-летний бразилец.

Напомним, что в этом сезоне Винисиус Жуниор провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» 35 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Неймар Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
10:02 · Испания. Ла Лига
Неймар назвал лучшего игрока года
09:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложил 70 миллионов за Тчуамени
08:58 · Испания. Ла Лига
Марсело подтвердил, что покидает «Реал»
28 Мая
20:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» связался с Усманом Дембеле
20:06 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо договорился с «Барселоной»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг: «Мне грустно, что «Арсенал» не смог пробиться в Лигу чемпионов»
16:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» всё ещё интересен Траоре
16:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет 20 миллионов евро за Ло Чельсо
12:09 · Испания. Сегунда
В испанской Сегунде перед последним туром сложилась крайне напряженная ситуация
12:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» забраковал ди Марию
11:55 · Испания. Ла Лига
Фабрегас призвал «Барселону» поскорее продлить контракт с Гави 2
11:45 · Испания. Ла Лига
Корреа не исключает уход из «Атлетико» 1
10:06 · Испания. Ла Лига
Одриосола возвращается в «Реал»
09:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подпишет с Алвесом новый контракт на полгода
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на звезду «Челси» 20
Все новости
Рекомендуем