Марсело подтвердил, что покидает «Реал»

Опытный бразильский защитник «Реала» Марсело подтвердил журналистам, что покидает мадридскую команду после окончания этого сезона.

Марсело заявил, что это была его последняя игра в составе мадридского клуба. Напомним, что летом соглашение опытного бразильского футболиста с командой из Мадрида заканчивается, так что защитник станет свободным агентом. За «Реал» Марсело выступал с 2007 года и за это время сыграл за «сливочных» солидные 545 матчей во всех турнирах.

В этом сезоне Марсело провёл в испанской лиге всего лишь 12 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.