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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело подтвердил, что покидает «Реал»

29 Мая 2022 • 08:58 Комментировать

Опытный бразильский защитник «Реала» Марсело подтвердил журналистам, что покидает мадридскую команду после окончания этого сезона.

Марсело заявил, что это была его последняя игра в составе мадридского клуба. Напомним, что летом соглашение опытного бразильского футболиста с командой из Мадрида заканчивается, так что защитник станет свободным агентом. За «Реал» Марсело выступал с 2007 года и за это время сыграл за «сливочных» солидные 545 матчей во всех турнирах.

В этом сезоне Марсело провёл в испанской лиге всего лишь 12 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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