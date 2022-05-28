«Атлетико» забраковал ди Марию

Аргентинский полузащитник Анхель ди Мария, который летом получит статус свободного агента, предлагал свои услуги мадридскому «Атлетико». Несмотря на возможность бесплатного трансфера, «матрасники» отказались от такого варианта.

Как отмечают журналисты Corriere dello Sport, наставник мадридского коллектива Диего Симеоне не заинтересован в сотрудничестве с 34-летним аргентинцем.

Ранее ходили слухи, что Анхель может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Интерес к нему проявлял туринский «Ювентус».

В прошлом сезоне Лиги 1 ди Мария сыграл 26 матчей за «ПСЖ», забил пять голов и отдал семь ассистов.