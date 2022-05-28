Фабрегас призвал «Барселону» поскорее продлить контракт с Гави

Полузащитник Гави считается одной из главных надежд новой, нарождающейся «Барселоны», и бывшие воспитанники клуба также считают, что каталонскому клубу надо уделить приоритетное внимание работе с ним и другими подобными талантами.

Между тем с этим есть проблемы - к Гави проявляют внимание и другие клубы, и его агент пытается проводить независимую политику, что раздражает руководство «Барселоны». Жоан Лапорта уже сделал несколько гневных комментариев в его адрес.

- Он должен остаться там. Он сыграл много хороших матчей в непростое время, и в свои 17 лет он очень зрел и постоянно растет. Он показывает характер и свою личность, это важно, цитирует Сеска Фабрегаса испанское издание El Mundo Deportivo.