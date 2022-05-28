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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрегас призвал «Барселону» поскорее продлить контракт с Гави

28 Мая 2022 • 11:55 Комментировать (1)

Полузащитник Гави считается одной из главных надежд новой, нарождающейся «Барселоны», и бывшие воспитанники клуба также считают, что каталонскому клубу надо уделить приоритетное внимание работе с ним и другими подобными талантами.

Между тем с этим есть проблемы - к Гави проявляют внимание и другие клубы, и его агент пытается проводить независимую политику, что раздражает руководство «Барселоны». Жоан Лапорта уже сделал несколько гневных комментариев в его адрес.

- Он должен остаться там. Он сыграл много хороших матчей в непростое время, и в свои 17 лет он очень зрел и постоянно растет. Он показывает характер и свою личность, это важно, цитирует Сеска Фабрегаса испанское издание El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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