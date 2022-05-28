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Чемпионат Испании. Ла Лига

Корреа не исключает уход из «Атлетико»

28 Мая 2022 • 11:45 Комментировать (1)

Нападающий Анхель Корреа послал сигнал, что испытывает определенные проблемы в «Атлетико», а потому не исключает своего ухода из клуба, несмотря на подписанное ранее соглашение о продлении контракта.

Как уточняет испанское издание Marca, Корреа очень недоволен тем, что его редко выпускают в стартовом составе на матчи Лиги чемпионов. По этой причине он готов поискать себе место в другом участвующем в самом престижном клубном европейском турнире коллективе, где он мог бы выходить в стартовом составе.

Да и в Ла Лиге он сыграл лишь в чуть более чем половине матчей, но при этом забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Анхель Корреа
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