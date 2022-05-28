Корреа не исключает уход из «Атлетико»

Нападающий Анхель Корреа послал сигнал, что испытывает определенные проблемы в «Атлетико», а потому не исключает своего ухода из клуба, несмотря на подписанное ранее соглашение о продлении контракта.

Как уточняет испанское издание Marca, Корреа очень недоволен тем, что его редко выпускают в стартовом составе на матчи Лиги чемпионов. По этой причине он готов поискать себе место в другом участвующем в самом престижном клубном европейском турнире коллективе, где он мог бы выходить в стартовом составе.

Да и в Ла Лиге он сыграл лишь в чуть более чем половине матчей, но при этом забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач.