Одриосола возвращается в «Реал»

Испанский защитник Альваро Одриосола, выступавший в сезоне-2021/2022 за «Фиорентину», возвращается в мадридский «Реал». Слова футболиста приводятся в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

«Я покидаю Флоренцию, провел здесь отличный отрезок карьеры. Однако теперь моя цель – закрепиться в составе «Реала». Я хочу стать важной частью «королевского клуба» в новом сезоне», - поведал Одриосола.

В завершившемся розыгрыше итальянской Серии А защитник принял участие в 25 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.