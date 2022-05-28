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Чемпионат Испании. Ла Лига

Одриосола возвращается в «Реал»

28 Мая 2022 • 10:06 Комментировать

Испанский защитник Альваро Одриосола, выступавший в сезоне-2021/2022 за «Фиорентину», возвращается в мадридский «Реал». Слова футболиста приводятся в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

«Я покидаю Флоренцию, провел здесь отличный отрезок карьеры. Однако теперь моя цель – закрепиться в составе «Реала». Я хочу стать важной частью «королевского клуба» в новом сезоне», - поведал Одриосола.

В завершившемся розыгрыше итальянской Серии А защитник принял участие в 25 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Альваро Одриосола
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