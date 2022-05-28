«Барселона» подпишет с Алвесом новый контракт на полгода

Руководители «Барселоны» приняли решение всё же подписать новое соглашение с опытным бразильским защитником Дани Алвесом.

По информации UOL, в ближайшее время каталонский клуб подпишет с 39-летним бразильским футболистом контракт на полгода. В новом договоре будет опция продления до лета 2023 года. Напомним, что действующее соглашение Алвеса с «сине-гранатовыми» истекает после окончания этого сезона.

В этом сезоне Дани Алвес провёл в испанском чемпионате 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.