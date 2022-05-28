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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» подпишет с Алвесом новый контракт на полгода

28 Мая 2022 • 09:52 Комментировать

Руководители «Барселоны» приняли решение всё же подписать новое соглашение с опытным бразильским защитником Дани Алвесом.

По информации UOL, в ближайшее время каталонский клуб подпишет с 39-летним бразильским футболистом контракт на полгода. В новом договоре будет опция продления до лета 2023 года. Напомним, что действующее соглашение Алвеса с «сине-гранатовыми» истекает после окончания этого сезона.

В этом сезоне Дани Алвес провёл в испанском чемпионате 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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