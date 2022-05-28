Бензема рассказал, как относится к Анчелотти

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Карим Бензема высказался об отношениях с наставником команды Карло Анчелотти в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Карло – один из лучших футбольных тренеров мира. Мне нравится с ним работать. Анчелотти помогает игрокам проявить себя, он умеет разговаривать с ними и мотивировать. У нас замечательные отношения», - передает слова французского футболиста пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 28 мая, «Реал» сыграет против «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.