Йерро: Мбаппе не получит «Золотой мяч»

Экс-защитник мадридского «Реала» Фернандо Йерро заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе потерял шансы на «Золотой мяч».

Йерро сказал Cadena SER, что срыв перехода Мбаппе в «Реал» стал неожиданным для всей футбольной планеты. Казалось, что уже все было решено, но так бывает. Мбаппе потерял шансы на завоевание «Золотого мяча», но есть ощущение, что это еще далеко не конец истории.

Ранее звездный нападающий «ПСЖ» объявил о продлении трудового договора с командой до 2025 года.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции в сезоне 2021/22, набрав 86 очков в 38 встречах. В тройку вошли «Марсель» и «Монако».