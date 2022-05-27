Пьянич готов к снижению зарплаты, ради ухода из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич готов урезать часть зарплаты, чтобы играть в другом клубе на правах аренды.

Прошедший сезон футболист провел на правах аренды в «Бешикташе». Турецкий клуб хотел сохранить игрока и на следующий сезон, но не смог сделать этого из-за финансовых трудностей. Пьяничу пришлось вернуться в «Барселону», но, учитывая большую конкуренцию среди игроков центра поля, его место в составе остается под большим вопросом.

Сам футболист заявил, что готов отправиться в аренду даже при условии серьезного сокращения зарплаты, сообщает Catalunya Radio.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Турции 20 матчей, отдав 2 голевые передачи.