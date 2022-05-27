Усман Дембеле отклонил последнее предложение «Барселоны»

Нападающий Усман Дембеле отклонил последнюю редакцию контракта от «Барселоны» и летом станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба дал форварду время на размышление. После обдумывания Дембеле решил отвергнуть предложение, сообщает AS.

Форвард был связан с трансфером в «ПСЖ», однако в парижском клубе уже заявили, что не нуждаются в услугах игрока. Дембеле также связывают с переходом в «Баварию» и «Челси».

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Испании 21 игру, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.