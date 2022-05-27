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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело в беседе с одноклубником выразил недовольство «Реалом»

27 Мая 2022 • 07:35 Комментировать (1)

Опытный бразильский латераль Марсело недоволен, что руководство мадридского «Реала» до сих пор не предложило ему новое трудовое соглашение. Своим возмущением игрок поделился с одноклубником Лукасом Васкесом.

«Они не хотят продлевать соглашение. А я ведь был образцом для подражания», - сказал Марсело.

«Это удивительно, я не знал. Это действительно непростой момент», - ответил ему Васкес.

Напомним, что бразильский защитник выступает за «королевский клуб» с 2007 года. Контракт Марсело с мадридцами истекает в конце следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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