Марсело в беседе с одноклубником выразил недовольство «Реалом»

Опытный бразильский латераль Марсело недоволен, что руководство мадридского «Реала» до сих пор не предложило ему новое трудовое соглашение. Своим возмущением игрок поделился с одноклубником Лукасом Васкесом.

«Они не хотят продлевать соглашение. А я ведь был образцом для подражания», - сказал Марсело.

«Это удивительно, я не знал. Это действительно непростой момент», - ответил ему Васкес.

Напомним, что бразильский защитник выступает за «королевский клуб» с 2007 года. Контракт Марсело с мадридцами истекает в конце следующего месяца.