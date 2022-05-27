«Монако» просит у «Реала» дополнительные 15 млн евро за Чуамени

Руководители «Монако» не собираются так просто отпускать молодого французского полузащитника Орельена Чуамени в мадридский «Реал».

По информации ESPN GB, боссы французской команды требуют у «королевского клуба» дополнительные 15 миллионов евро за 22-летнего футболиста. Стоит отметить, что недавно «Реал» предложил монегаскам 80 миллионов евро за Чуамени, но эта сумма показалась представителям «Монако» недостаточно большой, так что переговоры продолжаются.

Напомним, что в прошедшем сезоне Орельен Чуамени провёл во французской лиге 35 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.