Легендарный Рауль может стать тренером «Эспаньола»

Легендарный экс-нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес сейчас тренирует второй клуб «сливочных», однако вскоре может попробовать себя уже в Примере - высшей лиге испанского футбола. Он, в числе некоторых других специалистов, входит в число претендентов на должность наставника «Эспаньола».

Другими кандидатами испанское издание El Mundo Deportivo называет итальянского специалиста Фабио Каннаваро, а также испанца Хаби Алонсо - также бывшего футболиста «Реала».

В прошедшем чемпионате Испании барселонский клуб занял четырнадцатое место в турнирной таблице Ла Лиги.