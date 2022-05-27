Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Легендарный Рауль может стать тренером «Эспаньола»

27 Мая 2022 • 04:25 Комментировать

Легендарный экс-нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес сейчас тренирует второй клуб «сливочных», однако вскоре может попробовать себя уже в Примере - высшей лиге испанского футбола. Он, в числе некоторых других специалистов, входит в число претендентов на должность наставника «Эспаньола».

Другими кандидатами испанское издание El Mundo Deportivo называет итальянского специалиста Фабио Каннаваро, а также испанца Хаби Алонсо - также бывшего футболиста «Реала».

В прошедшем чемпионате Испании барселонский клуб занял четырнадцатое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Рауль Гонсалес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
04:25 · Испания. Ла Лига
Легендарный Рауль может стать тренером «Эспаньола»
02:35 · Италия. Серия А
Мальдини ответил на слухи о возможном уходе звезды «Милана» в «Реал» или «ПСЖ»
01:41 · Испания. Ла Лига
Маскерано признался, что в тренерском деле его вдохновляет не Гвардиола, а другой специалист
00:58 · Испания. Ла Лига
Куман распознал талант Педри за две тренировки
00:49 · Испания. Ла Лига
Глава Лиги 1 припомнил грехи «Барселоны» и «Реала» в ответ на критику президента Ла Лиги в адрес «ПСЖ»
26 Мая
23:57 · Испания. Ла Лига
Куман: «Я проделал хорошую работу в «Барселоне»
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предъявил ультиматум де Йонгу 1
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начнёт переговоры по Кунде после снятия санкций
21:59 · Испания. Ла Лига
У Дембеле два новых варианта — «Бавария» и «Челси»
21:36 · Испания. Ла Лига
Бенитес: Модрич не боится давления
20:22 · Испания. Ла Лига
Винисиус – лучший созидатель Ла Лиги
20:11 · Англия. Премьер-лига
Бундеслига – самый результативный топ-чемпионат сезона, Ла Лига – последняя
20:05 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг не покинет «Барселону», если клуб его об этом не попросит
19:44 · Англия. Премьер-лига
Карлос официально стал игроком «Астон Виллы»
19:11 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Барселоны» Дест может продолжить карьеру в «Лидсе»
Все новости
Рекомендуем