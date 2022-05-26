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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус – лучший созидатель Ла Лиги

26 Мая 2022 • 20:22 Комментировать

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал лидером рейтинга созданных голевых шансов в чемпионате Испании.

21-летний бразильский вингер организовал для своих товарищей по команде 111 голевых шансов в завершившейся кампании Ла Лиги – это лучший показатель. Второй результат, согласно данным Opta, у Серхио Каналеса из «Бетиса», поучаствовавшего в создании 100 моментов. Третьим стал вездесущий Карим Бензема – 96.

Лучшие среди представителей «Барселоны» – крайний защитник Жорди Альба и опорный хавбек Серхио Бускетс, создавшие 80 и 71 шанс соответственно.

Напомним, что победителем Ла Лиги стал мадридский «Реал», второе место заняла «Барселона», третье – у мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Барселона Карим Бензема Серхио Каналес Серхио Бускетс Жорди Альба Винисиус Жуниор
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