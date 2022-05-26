Дембеле не будет в «ПСЖ»

«ПСЖ» не подпишет полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле в это межсезонье. По информации от Le Parisien, информация о переезде футболиста на «Парк де Пренс» не соответствует действительности. По сведениям источника, подписание француза не входит в планы нового спортивного директора «ПСЖ» Луиса Кампоса.

Ранее сообщалось, что Дембеле не намерен принимать предложение «Барселоны» по продлению контракта, так как считает неприемлемыми условия, выдвинутые руководством «сине-гранатовых».

Дембеле в данный момент также интересен лондонскому «Челси». Из-за нестабильного выступления игроков атаки, руководство клуба может усилить переднюю линию с помощью француза.