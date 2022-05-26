Романо: «Дембеле ещё не принял решение уходить из «Барсы»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле ещё не принял окончательного решения по поводу продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что футболист уже сдал в аренду свой дом в столице Каталонии и сообщил одноклубникам, что покидает команду. Однако, Романо заявляет, что агенты игрока еще не приняли окончательного решения.

История с продлением контракта Дембеле длится несколько месяцев. Каталонский клуб, ограниченный в финансах, не может удовлетворить требования игрока. Футболист, в свою очередь, близок к переходу в «ПСЖ».