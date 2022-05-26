Дембеле перейдёт в «ПСЖ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле этим летом, скорее всего станет футболистом «ПСЖ». Согласно Diario AS, француз принял решение на правах свободного агента переехать на «Парк де Пренс».

Ранее сообщалось, что Дембеле отдал в аренду свой дом в «Барселоне», а также уведомил руководство и одноклубников, что не примет предложение по новому контракту. Напомним, что текущее соглашение француза с каталонцами истекает в июне.

В услугах Дембеле также был заинтересован лондонских «Челси». Экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель был бы не прочь воссоединиться с французом, который считает его лучшим тренером в своей карьере.