«Вильярреал» продлил контракт с Педрасой

Боссы «Вильярреала» продлили соглашение с испанским защитником Альфонсо Педрасой, который является воспитанником клуба.

Как сообщает пресс-служба «жёлтой субмарины», 26-летний испанский футболист подписал с «Вильярреалом» новое соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года. Стоит отметить, что прежний контракт защитника с испанским клубом действовал до июня 2025 года. Помимо «Вильярреала» Педраса также выступал за «Бетис», «Луго», «Алавес» и английский «Лидс».

В этом сезоне Альфонсо Педраса провёл в испанской лиге 28 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.