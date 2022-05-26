«Галатасарай» включился в борьбу за Иско

«Галатасарай» включился в борьбу за полузащитника «Реала» Иско.

Контракт футболиста с мадридским клубом заканчивается в этом году и летом Иско может перейти в любую команду на правах свободного агента.

Интересно, что на 11 июня назначены выбора президента «Галатасарая». Один из кандидатов, Дурсун Узбек, хочет повысить свои шансы, заманив в Турцию полузащитника «Реала», сообщает AS. Уточняется, что испанец требует контракт на сумму в 4 миллиона евро за сезон. Ответа с турецкой стороны пока не последовало.

В этом сезоне Иско провел в Ла Лиге 14 матчей и забил 1 гол.