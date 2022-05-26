Тебас – о Лапорте: «Меня обижают его высказывания по поводу правил Ла Лиги»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил Жоану Лапорте на его комментарии по поводу правил финансового фэйрплея в чемпионате Испании.

«Комментарии Лапорты по поводу финансового фэйрплея? Мне это не нравится. Если бы все было проще, команды могли бы делать все, что хотят. Меня обижают эти комментарии, потому что он думает, что мы делаем одолжения некоторым командам Ла Лиги, а это не так», — сказал Тебас.

Ранее президент «Барселоны» Лапорта заявил, что ограничения, накладываемые на каталонский клуб, мешают «Барсе» проявлять себя на трансферном рынке.