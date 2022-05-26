Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не видит в Солере достойной замены Френки де Йонгу

26 Мая 2022 • 12:07 Комментировать

«Барселона» не рассматривает полузащитника Карлоса Солера в качестве полноценной замены Френки де Йонгу, который может покинуть каталонский клуб в летнее межсезонье.

Ранее была информация, что «Валенсия» была готова предложить «Барсе» Солера и Хосе Гайя за 60 миллионов евро, но каталонцы не приняли это предложение. Кроме того, сообщается, что единственным достойным кандидатом, способным заменить голландца, по мнению руководства «Барсы», является Бернарду Силва из «Манчестер Сити».

В этом сезоне Солер провел в Ла Лиге 32 игры, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
- 11
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Карлос Солер Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
12:36 · Италия. Серия А
Кулибали отклонил предложение «Наполи» по новому контракту
12:24 · Испания. Ла Лига
Тебас – о Лапорте: «Меня обижают его высказывания по поводу правил Ла Лиги»
12:15 · Испания. Ла Лига
СМИ: Дембеле уже сдал свой барселонский дом в аренду
12:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не видит в Солере достойной замены Френки де Йонгу
12:05 · Испания. Ла Лига
Тебас: Ла Лига без Роналду и Месси заработала больше, чем Лига 1 с Лео
11:46 · Испания. Ла Лига
Ди Мария не подошёл «Барселоне»
11:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» — самый дорогой клуб Европы
11:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не планирует подписывать Янузая
11:02 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Атлетико» заинтересованы в Аларио
10:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп – об Анчелотти: «Карло – образец того, как добиваться успеха»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон – Салаху: «Ты же не серьезно про «месть» «Реалу», верно?»
09:18 · Испания. Ла Лига
В «Реале» назвали лучшего футболиста сезона
09:02 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»
08:48 · Испания. Ла Лига
Лапорта - о сезоне «Барселоны»: «Я разочарован и зол»
08:36 · Германия. Бундеслига
Гласнер может заменить Анчелотти в «Реале»
Все новости
Рекомендуем