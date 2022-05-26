«Барселона» не видит в Солере достойной замены Френки де Йонгу

«Барселона» не рассматривает полузащитника Карлоса Солера в качестве полноценной замены Френки де Йонгу, который может покинуть каталонский клуб в летнее межсезонье.

Ранее была информация, что «Валенсия» была готова предложить «Барсе» Солера и Хосе Гайя за 60 миллионов евро, но каталонцы не приняли это предложение. Кроме того, сообщается, что единственным достойным кандидатом, способным заменить голландца, по мнению руководства «Барсы», является Бернарду Силва из «Манчестер Сити».

В этом сезоне Солер провел в Ла Лиге 32 игры, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.